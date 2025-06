Stando a quanto riferito dal Gazzettino (ed. Udine), l'Apu sarebbe a un passo dall'accordo con Shakur Juiston, 29enne nato nel New Jersey. Impiegato in carriera sia da ala grande che da centro, l'americano ha già vissuto esperienze da por in Europa in Grecia (Aris Salonicco 2021/22 e 2025, Peristeri e Maroussi), Israele (Hapoel Elyon) e Germania (Oldenburg). Probabile che coach Vertemati immagini una Udine con Juiston da 4 e Spencer da 5.