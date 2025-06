Con l'ufficialità del ritorno in A2 di Ethan Esposito (La Prealpina e PianetaBasket avevano anticipato l'accordo tra i pugliesi e l'ex Verona), l'Openjobmetis Varese è ora alla ricerca di un altro lungo da inserire nelle rotazioni di coach Kastritis. Il profilo individuato sarebbe quello di un italiano con ampi margini di sviluppo, in termini tecnici e anagrafici: il primo nome sull lista è Andrea Mabor Dut Biar, in uscita da Napoli.