Trento, Gaddo: "Ellis, Niang e Cale? Aspettiamo la fine di giugno"

Intervenuto sulle pagine de l'ADige, l'uomo-mercato della Dolomiti Energia Trentino ha specificato la veridicità di alcune delle indiscrezioni emerse nelle ultime settimane: "Ellis, Niang e Cale via? Ad oggi non abbiamo ricevuto ancora nessuna comunicazione ufficiale. Le deadline per l'esercizio delle clausole di uscita dai contratti riservate ai giocatori scadono tipicamente nella seconda metà di giugno, se non ad inizio luglio. Dipende dagli specifici accordi. Quindi qualcosa potrebbe succedere a breve, ma in linea di massima bisognerà aspettare fino a fine giugno. Sono settimane piuttosto frenetiche e impegnative, sarà così ancora per un bel po'. So che è assolutamente normale in tempo di mercato leggere rumors che si sovrappongono alle notizie, rendendo ai tifosi e agli addetti ai lavori difficile distinguere cosa sia vero e cosa no. Ma mai mi era capitato di leggere tante cose non vere riguardo a Trento. Forse perché siamo reduci da una stagione particolarmente positiva o magari perché diversi nostri profili hanno attirato le attenzioni di altri club. Però si tratta di indiscrezioni prive di senso sia per quanto concerne le operazioni in uscita che sul fronte di quelle ipotetiche in entrata".