Severini non vede l'ora: "Tortona, abbiamo un appuntamento con la storia"

"Questa partita è fondamentale per la squadra, per la società, per la proprietà e l'intera città. Non c'è dubbio alcuno, è la partita più importante dell'annata. Ci aspetta una sfida stimolante, vincere sarebbe straordinario, ci aprirebbe le porte ai quarti in una competizione alla quale partecipiamo solo per il secondo anno. Non vediamo l'ora di scendere in campo, ci aspettiamo che a spingerci ci siano tantissimi nostri tifosi".