LBA Serie A: Bologna e Milano oggi in campo, Trento per restare in vitta

Cinque gli anticipi in programma in questo sabato di basket. Dopo il tracollo europeo, l'EA7 Emporio Armani Milano si prepara ad affrontare Napoli. Per la Virtus Segafredo Bologna - che in settimana ha centrato la prima vittoria in Eurolega - arriva la trasferta contro la Vanoli Cremona. "Ci aspettiamo una partita molto tosta dal punto di vista fisico - spiega ai nostri microfoni Momo Diouf. Dovremo correre tanto perché i loro lunghi sono molto fisici, andranno tanto a rimbalzo in attacco, sono molto mobili, quindi dovremo cercare di matchare la loro energia in campo. Siamo vicini a tutto il popolo bolognese che ha sofferto per l’alluvione. Speriamo di dargli una gioia vincendo le partite che arriveranno".