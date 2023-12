Serie A, cade la capolista Napoli: altra impresa di Pistoia

SERIE A

La Generazione Vincente cede nell'ultimo quarto alla neopromossa, al terzo successo di fila

© IPA Sorpresa nell'anticipo della decima giornata della Serie A di basket: Pistoia batte 81-76 Napoli, centrando il terzo successo di fila. In Toscana va in scena un match equilibrato che si decide nell'ultimo quarto, un 28-18 che permette alla formazione di Brienza di imporsi nel finale. Decisivi i 20 punti realizzati da Moore e i 18 di Willis, non bastano i 19 di Owens ai campani, che restano a quota 14 e rischiano di cedere la vetta.

Ennesima perla di questo inizio di stagione di Pistoia, che dopo aver vinto per la prima volta al Forum si ripete e si impone in casa per 81-76 su Napoli, una delle quattro squadre in vetta alla classifica che, inoltre, crolla dopo quattro successi consecutivi. A fare la differenza è l'ultimo quarto, perché la prima metà di gara è equilibratissima. Sia alla fine del periodo inaugurale che all'intervallo lungo, i campani sono infatti avanti di pochissimo (40-39 dopo due quarti). E la formazione di Milicic sembra poter scappare con il 18-14 del terzo quarto che regala agli ospiti il +5 (58-53) con soli 10 minuti rimasti da giocare. Ma i toscani ripartono fortissimo e nella prima metà dell'ultimo tempo rifilano un pesantissimo 20-5 a Napoli, salendo addirittura sul +10 (73-63). Gli ospiti risalgono e si portano anche a 4 punti di distanza (77-73), poi i liberi finali certificano la vittoria di Pistoia. L'Estra è ora a quota 10, frutto di 5 vittorie e 5 sconfitte. Decisivi gli autori dell'impresa del Forum: Moore (20) e Willis (18). Resta a quota 14, invece, la formazione di Milicic, che rischia di cedere la vetta nonostante una prestazione da 19 punti e 11 rimbalzi di Owens.

ESTRA PISTOIA-GENERAZIONE VINCENTE NAPOLI BASKET 81-76 (19-21, 39-40, 53-58)

Estra Pistoia - Willis 18 (4/6 da 2, 3/10 da 3, 1/2 tl), Moore 20 (3/5, 2/8, 8/10), Wheatle 2 (1/3 da 2), Hawkins 11 (4/4 da 2, 1/5 da 3), Ogbeide 14 (7/8 da 2), Della Rosa 10 (3/4 da 2, 1/2 tl), Saccaggi 2 (2/2 tl), Del Chiaro 4 (2/3 da 2). N.e.: Dembelè, Cemmi, Metsla, Stoch All.: Brienza

Generazione Vincente Napoli Basket - Zubcic 12 (2/3, 2/5, 2/2 tl), Ennis 10 (3/7 da 2, 4/4 tl), Jaworski 4 (2/3 da 2), Owens 19 (6/8, 1/2, 4/6 tl), Sokolowski 7 (1/4, 1/6, 2/3 tl), Pullen 12 (2/6, 2/6, 2/4 tl), De Nicolao 0, Lever 12 (4/6, 1/2, 1/3 tl), Mabor 0, Ebeling 0. N.e.: Sinagra, Bamba. All.: Milicic

UNAHOTELS REGGIO EMILIA-CARPEGNA PROSCIUTTO PESARO 101-68

Reggio Emilia ritrova il successo dopo due ko consecutivi e riprende la propria marcia in campionato, che ora recita 6-4 nel computo tra vittorie e sconfitte, mentre Pesaro va sul 4-6. Gli emiliani convincono fin da subito, stabilendo le distanze fin dall'avvio del match e scappando rapidamente anche sul +14 prima di chiudere la frazione iniziale sul 29-18. La distanza aumenta ulteriormente nel secondo quarto, quando i punti di Hervey salgono a quindici e l'intervallo lungo arriva sul 51-38, punteggio che costringe i marchigiani a cercare un complesso recupero. L'inerzia dell'incontro però resta immutata, con un vantaggio che arriva addirittura fino a diciotto punti e chiude di fatto i conti. Finisce poi 101-68 il match, con un risultato ancora più ampio ed Hervey top scorer con 29 punti.

UNAHOTELS REGGIO EMILIA-CARPEGNA PROSCIUTTO PESARO 101-68 (29-18, 51-38, 70-52, 101-68)

UNAHOTELS REGGIO EMILIA: Weber 13 (2/7 da 2, 3/3 da 3), Hervey 29 (4/9 da 2, 6/9 da 3, 3/3 tl), Smith 3 (1/ 3 da 3), Grant 8 (4/ 5 da 2, 0/2 da 3), Chillo 4 (2/ 3 da 2), Camara n.e, Cipolla 0, Galloway 18 (0/4 da 2, 5/ 8 da 3, 3/3 tl), Faye 4 (2/2 da 2), Uglietti 5 (1/1 da 2, 1/ 2 da 3), Atkins 6 (3/7 da 2), Vitali 11 (2/4 da 2, 1/7 da 3, 4/4 tl). All. Priftis.

CARPEGNA PROSCIUTTO PESARO: McCallum 7 (2/6 da 2, 0/1 da 3, 3/ 4 tl), Bluiett 11 (4/ 5 da 2, 1/ 4 da 3, 0/1 tl), Tambone 3 (1/1 da 2, 0/3 da 3, 1/1 tl), Mazzola 5 (1/ 5 da 3,2/2 tl), Totè 15 (5/12 da 2, 0/1 da 3, 5/ 6 tl), Bamforth 9 (2/4 da 2, 1/ 5 da 3, 2/ 3 tl), Visconti 13 (2/4 da 2, 3/ 4 da 3), Maretto n.e, Stazzonelli n.e, Fainke n.e, Movkevicius 5 (2/6 da 2, 1/ 2 tl). All.Buscaglia