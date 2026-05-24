Atletica, Furlani dopo l'infortunio: "Mai così spaventato, ma non è niente di grave"

"Dopo i primi esiti degli esami fortunatamente non si preannuncia nulla di grave, però vi dico la verità: non ho mai avuto paura come l’ho avuta ieri", ha ammesso Furlani. "Ho sentito la 'stoccata' in volo e ho avuto una reazione molto forte, davanti a me ho visto passare tutto quello per cui avevo lavorato in questi mesi, se non addirittura un problema che potevo portarmi dietro per tutta la carriera".