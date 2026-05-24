Atletica, Furlani dopo l'infortunio: "Mai così spaventato, ma non è niente di grave"

24 Mag 2026 - 20:17
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Tanta paura, ma per fortuna nessuna conseguenza grave per Mattia Furlani dopo l'infortunio di sabato in Cina. Questo il riassunto del lungo post Instagram del classe 2005, campione mondiale in carica del salto in lungo. 

"Dopo i primi esiti degli esami fortunatamente non si preannuncia nulla di grave, però vi dico la verità: non ho mai avuto paura come l’ho avuta ieri", ha ammesso Furlani. "Ho sentito la 'stoccata' in volo e ho avuto una reazione molto forte, davanti a me ho visto passare tutto quello per cui avevo lavorato in questi mesi, se non addirittura un problema che potevo portarmi dietro per tutta la carriera".

Il 21enne prova a guardare avanti, magari agli Europei di Birmingham per cui cercherà di recuperare: "Ora è il momento di tenere il morale alto e non perderà la tonicità per tornare in pista sano e per proseguire il resto della stagione al massimo della forma fisica".

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