Serie A: al PalaLeonessa c'è il big match Brescia-Venezia, Milano a Treviso

Il programma della 27ª giornata del campionato di basket: la Virtus ospita Cremona, Trento-Tortona pesa per play-off e corsa all'Europa

Con appena quattro giornate di LBA Serie A rimaste ogni sfida diventa pesantissima. Lo saranno anche i due anticipi di questa sera, a cominciare dal match tra Dolomiti Energia Trentino e Bertram Derthona Tortona: chi vince, compie un passo molto importante verso i play-off scudetto. Battuta Sassari, la Carpegna Prosciutto Pesaro cerca il bis contro l'Estra Pistoia, sesta in classifica dopo le memorabili vittorie su Bologna e Reggio Emilia.

"A mio avviso è la sorpresa di questo campionato - ammette Valerio Mazzola, giocatore della VL. Mai avrei detto che avrebbe fatto un campionato così bello, è una squadra solida. Noi abbiamo l’obbligo di vincere per continuare a sognare salvezza. Insieme al pubblico, insieme al palazzetto, verrà fuori una partita intensa e speriamo decisiva per noi".

Trasferta a Treviso per l'EA7 Emporio Armani Milano, che dopo l’eliminazione dall’Eurolega punta sul campionato per salvare la stagione. Happy Casa Brindisi al PalaBigi di Reggio Emilia con urgenza di vittoria per lasciare l’ultimo posto in classifica. Poi il big match del PalaLeonessa: la capolista Germani Brescia incontra l'Umana Reyer Venezia. "Questa è una partita delicata, una partita difficile - spiega Graziela Bragaglio, presidente della Germani. Il momento della squadra è un momento top, siamo carichi di entusiasmo, siamo carichi di energia. Vediamo di giocarci al meglio questa parte finale di questo campionato, abbiamo ancora poche partite e poi vediamo di essere pronti per quelli che saranno i play-off".

Per dimenticare la mini-crisi che dura da cinque gare, la Generazione Vincente Napoli Basket prova a riscattarsi contro il Banco di Sardegna Sassari. La Givova Scafati cerca un po’ di serenità contro l'Openjobmetis Varese dopo una settimana segnata dalle dimissioni, rifiutate, di Boniciolli. La sfida tra Virtus Segafredo Bologna e Vanoli Cremona chiude il programma: "Domenica giochiamo una partita difficilissima contro una squadra che si sta giocando l’accesso ai play-off di Eurolega - spiega Davide Denegri della Vanoli -, quindi una delle migliori squadre d’Europa. Sappiamo che sarà difficilissima, però adesso mancano quattro partite, quindi sono tutte delle finali. Dobbiamo cercare comunque di concentrarci sulle nostre cose, dare il 110% per competere contro una squadra così".