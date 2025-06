Come riportato inizialmente da Alex Molina su EuroHoops e confermato anche dalla Gazzetta dello Sport, nel corso di queste giornate sono in corso discussioni tra Sergio Scariolo e la dirigenza dei Miami Heat: per il coach bresciano, CT della Spagna, si ipotizzerebbe un impiego simile a quello avuto nello staff dei Toronto Raptors dal 2018 al 2021, affiancando così Erik Spoelstra nel coaching staff della squadra della Florida.