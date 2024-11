SCAFATI, PINKINS: "LIMITARE VARESE DAL GIOCARE IN CONTROPIEDE"

Il capitano gialloblù, Kruize Pinkins: "È una partita molto importante, abbiamo lo stesso record in classifica e ciò vuol dire che in campo sarà una battaglia; dobbiamo approcciare forte alla partita dando tutto quello che abbiamo! Per noi la chiave sarà limitare Varese dal giocare in contropiede, parliamo di una squadra che fa del gioco in velocità la sua arma migliore. Faccio un appello ai tifosi: abbiamo bisogno del vostro supporto, è una stagione lunga e vi vogliamo con noi ogni partita! Noi continueremo a lottare".