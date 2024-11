Duro commento di coach Marcelo Nicola dopo la pesante sconfitta contro Treviso: "Chiedo scusa ai tifosi arrivati da Scafati a sostenerci. Solo nel secondo quarto abbiamo messo la giusta energia, per il resto della gara non c’è nulla da dire sotto un punto di vista né tecnico né tattico. Vergogniamoci e chiediamo scusa a società e tifosi, stasera non si salva nessuno".