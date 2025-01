Scafati, furia Longobardi: "Arbitraggio con due pesi e due misure"

Il patron della Givova Scafati, Nello Longobardi: "Questa sera non parlerà coach Pilot. Voglio dire che siamo pronti a metterci l’anima in pace se a qualcuno non sta più bene la nostra presenza in Serie A; le scelte cervellotiche, soprattutto di Gonella, hanno determinato un arbitraggio con due pesi e due misure. Settimana scorsa, giustamente, Trieste si è lamentata (match perso in casa con Venezia) e stasera ha ricevuto un arbitraggio a senso unico. Complimenti ai miei ragazzi che hanno lottato strenuamente contro forze impari, la partita di stasera è l’esempio lampante di quello che è un arbitraggio unilaterale; dopo Napoli, dove Mazzone e Noce hanno compromesso la gara, e di questo ho nei messaggi tra me e il designatore le prove, oggi subiamo ancora una volta. Il cambio di decisione da sfondamento a fallo della difesa all’Instant Replay è una cosa mai vista e verrà pubblicata insieme a molte altre nefandezze della terna. Esigiamo rispetto, stasera si è assistito a un qualcosa di vergognoso, adesso basta. La classe arbitrale è troppo determinante e la Givova Scafati viene sempre penalizzata, così non si può andare avanti. L’unica cosa che possiamo pensare è che il sistema ha deciso di muoversi contro di noi".