Scafati, Cinciarini: "Contro Cremona è di un'importanza vitale"

Le parole di Andrea Cinciarini: «La partita di domenica è di un’importanza vitale, lo sappiamo benissimo e stiamo cercando di prepararla nel miglior modo possibile. Vogliamo tornare alla vittoria, per farlo dovremo muovere tanto e bene la palla per cercare la soluzione migliore nella metà campo offensiva, non risparmiandoci mai in difesa. Affrontiamo una squadra che vorrà imporre il proprio ritmo fin da subito e sfruttare il fattore campo, noi dovremo essere bravi a limitare i loro tiratori e tenere gli 1vs1 in difesa per tornare a Scafati con due punti che avrebbero un peso specifico enorme».