Un ritorno con il botto: Rashawn Thomas ha trasformato Sassari

È stata la seconda "doppia-doppia" per Rashawn Thomas, che è sempre andato in doppia cifra nelle ultime quattro partite giocate e che contro Cremona ha firmato 21 punti con 14 rimbalzi e 31 di valutazione (questi ultimi due dati sono i suoi primati stagionali). Nella sua carriera in Italia, la valutazione ottenuta contro la Vanoli è la sua seconda migliore dopo il 32 realizzato nella stagione 2018/19 sempre con la maglia di Sassari nella Gara 1 di semifinale scudetto giocata a Milano. Il 31 di valutazione è la seconda prestazione per un giocatore di Sassari in questa stagione dopo soltanto al 33 realizzato da Bendzius alla settima giornata nella vittoria di Sassari contro Pistoia. Numeri davvero importanti, che fanno capire quanto Rashawn Thomas abbia impattato sul rendimento di Sassari.