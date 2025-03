Weber, una ricarica rapida per Sassari: "Grande occasione, porto energia"

"Questi due mesi a Sassari rappresentano una grande occasione per me. Voglio portare energia e dare il massimo per essere un valore aggiunto per la squadra. Conosco bene Rashawn Thomas, ci siamo affrontati negli Stati Uniti. So anche che Bibbins e Cappelletti sono ottimi playmaker. Sono pronto a dare il mio contributo per raggiungere gli obiettivi del club".