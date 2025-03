Sassari, Bulleri: "Molto amareggiato per il risultato"

Il tecnico della Dinamo Banco di Sardegna Massimo Bulleri ha commentato così la prestazione dei suoi nel lunch match del PalaSerradimigni, vinto dall'Umana Reyer Venezia per 97-96: "È difficile commentare una partita con un epilogo così amaro - ha dichiarato - ma voglio sottolineare l’ardore con cui abbiamo giocato per tutta la gara, tra sorpassi e contro-sorpassi. Devo dare credito ai miei giocatori, ma alla fine il tabellone non mente mai. È inutile focalizzarsi solo sugli ultimi 16-18 secondi in cui si è decisa la partita, non voglio entrare in queste dinamiche: si vince e si perde come squadra. Guardando la partita nel suo complesso, sono estremamente amareggiato per il risultato, ma parzialmente soddisfatto per l’atteggiamento mostrato in campo".