Sassari, Bulleri: "È la vittoria del gruppo"

Il coach della Dinamo ha commentato l'importante vittoria ottenuta nello scontro salvezza con Cremona. "Abbiamo fatto un secondo tempo molto più concreto del primo ma comunque numeri alla mano in difesa avremmo voluto fare di più ma va benissimo così. È la vittoria del gruppo, di giocatori che hanno passato momenti difficili di risultati ma non solo, che negli ultimi due mesi ha visto aprirsi e chiudersi le porte dello spogliatoio e posso permettermi di dire che è molto difficile performare in queste condizioni. Faccio un applauso a questi ragazzi, che indipendentemente da tutto vengono con grande determinazione ed energia e questi sono i risultati. Si può guardare con più serenità alla classifica? Possiamo guardare alla prossima settimana. Dopo Venezia quando sono arrivato nello spogliatoio ho detto che ci sarebbero state 8 settimane di lavoro. Il mio approccio non cambia: ci sono altre 6 settimane di lavoro, vediamo cosa riusciremo a mettere insieme".