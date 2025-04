Sassari, Bulleri: "Dispiaciuto per il risultato, ma gara di grande sostanza"

Il coach della Dinamo analizza la sconfitta con Varese e trova note positive nella prestazione dei suoi ragazzi. "Sono sinceramente dispiaciuto per il risultato, si gioca solo per vincere, non si può essere contenti quando non si vince. Voglio essere obiettivo e freddo nell’analisi in una partita dove perdiamo negli ultimi 30 secondi con Varese che tira con 9/16 da 3 punti nel 2° tempo e 17/36 da 3 punti. Grande partita di solidità, di sacrificio, senza mai mollare, lottando, tornati più volte per giocare con gli ultimi possessi per rientrare. Meriti a Varese che vince, ci tengo a sottolineare la partita dei miei giocatori di assoluta sostanza. La difesa ha cambiato la partita nel 2° tempo? La difesa è un argomento che sta molto a cuore ai miei giocatori, è un argomento che vivono con sacrificio e partecipazione, nel 2° tempo abbiamo fatto una partita di livello, abbiamo vinto i due quarti nel 2° tempo, è una partita nostra a tutto tondo, difficile vincere contro queste percentuali. Faccio un plauso ai miei, è una partita che speravo di vedere, peccato solo per il risultato".