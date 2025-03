Morto Sandro Galleani, ex massofisioterapista di Italbasket e Varese

Nella giornata di ieri è venuto a mancare Sandro Galleani, storico fisioterapista di Italbasket e di Varese. Questo il comunicato di ricordo e cordoglio della FIP: "Una grande e grave perdita per tutti noi che viviamo la pallacanestro italiana. Sandro Galleani, 81 anni pochi giorni fa, l’unico massofisioterapista entrato nell’Italia Basket Hall of Fame, l’amico e il consigliere di generazioni di giocatori, dirigenti e allenatori, ci ha lasciati. Il presidente della FIP Giovanni Petrucci, a titolo personale, ricordando la lunga e cordiale conoscenza, fin dai Giochi Olimpici di Mosca 1980, e interpretando il sentimento di affetto e di stima del personale della FIP e di tutta la pallacanestro italiana, commosso, condivide il dolore della moglie signora Egidia, dei figli Claudio e Gabriele e di tutta la famiglia Galleani. Ex ciclista, Sandro Galleani, “Sandrin”, come tutti lo chiamavano, è stato un punto di riferimento in campo e fuori, sia della Pallacanestro Varese, il suo club, con cui ha vinto di tutto, sia della Nazionale di cui, è stato massofisioterapista per tanti anni e in manifestazioni internazionali. Di sicuro il suo nome è legato a tutte le medaglie dagli anni 80 in poi ed è l’unico ad aver vinto sia l’Europeo del 1983, sia del 1999 nello stesso ruolo, così come l’argento ai Giochi Olimpici di Mosca 80 e Atene 2004. Sandro era lì. Per Sandrin, con il passare del tempo, eravamo tutti i suoi ragazzi e per tutti ha sempre avuto una parola di conforto, di incoraggiamento, ma sapeva al momento opportuno, nei limiti del proprio ruolo, richiamarti all’ordine, se necessario. La squadra era ciò che andava salvaguardato in ogni caso e in ogni momento, anche durante le sconfitte più atroci. Amava la pallacanestro, amava e rispettava la gente del basket per cui si è sempre impegnato".