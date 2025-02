Prima la salvezza, poi il nuovo palazzetto: Napoli ha già in mente il futuro

L’arena l'ha voluta prepotentemente il Napoli Basket. Per costruirsi una casa, forse anche un orizzonte limpido: 12mila posti per lo sport, 15mila per i concerti, un parco urbano attrezzato di 44mila metri quadrati, un'area commerciale, parcheggi e una grande piazza pedonale su una superficie che per 63 anni apparterrà al club e poi tornerà a essere patrimonio comunale. "Il progetto che abbiamo presentato per AreNapoli è stato il contributo che abbiamo fortemente voluto offrire alla città per potersi finalmente candidare ai grandi eventi sportivi e di spettacoli musicali internazionali - spiega Federico Grassi, presidente del Napoli Basket. È un investimento da parte nostra per aumentare sempre più l'offerta da parte di un territorio che può diventare punto di riferimento fondamentale per attrattiva e senso di ospitalità. Un progetto e un contributo concreto da parte di chi ama questo territorio, ci crede e ci investe quotidianamente e si sente parte attiva del cambiamento e dell'ambizione di crescita".