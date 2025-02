Saliou Niang: "Trento è una società perfetta"

Sul sito della FIP è stata pubblicata una lunga chiacchierata con Saliou Niang, guardia/ala della Dolomiti Energia Trentino ed esordiente con Italbasket nella sconfitta con l'Ungheria di domenica scorsa: "Un giorno che ho sempre sognato. Volevo dare un contributo più grande alla squadra, ma allo stesso tempo era una prima volta. Forse mi son fatto un po’ prendere dall’emozione. Sono dispiaciuto per la sconfitta, ma esordire e vestire la maglia azzurra è comunque bellissimo. Ho cercato di capire cosa servisse per dare una mano alla squadra, a maggior ragione con persone con cui non avevo mai giocato. È stata un’esperienza che mi aiuterà più avanti. Sogno di giocare in NBA, ma se non dovessi arrivarci e raggiungere “solo” l’altro sogno, che è giocare in EuroLega, senza avere rimpianti andrà bene ugualmente. L'annata con Trento? Giochiamo un basket che penso sia perfetto per me, perché sono uno a cui piace correre, muoviamo bene la palla: è un tipo di pallacanestro veloce, che mi sta aiutando molto. In Coppa Italia mi sono ritrovato anche a fare un ruolo che non ho fatto sempre. Ma è andata bene, e mi sono trovato benissimo soprattutto con Quinn Ellis. Trento è una società perfetta, dove il rapporto umano viene sempre prima del lavoro, della pallacanestro. Tutti sono sul pezzo e molti sono nati qui. Quest’anno abbiamo fatto molti sold-out, visti i risultati del girone d’andata: se faccio un giro in centro, è probabile che qualche tifoso mi riconosca e ci si fermi a chiacchierare. Sto lavorando molto sul tiro da 3, e devo continuare a migliorarci. Se ci lavoro e riesco a farla diventare una componente stabile del mio gioco, fissarla nel tipo di giocatore che sono, può fare molto la differenza e farmi crescere tanto: posso diventare più imprevedibile per le altre squadre".