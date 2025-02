Olympiacos, Saben Lee arriva tramite buyout dal Manisa

Per la seconda volta in stagione, i turchi ricevono un cospicuo pagamento per liberare la guardia americana verso una squadra di Eurolega. A inizio annata era stato il Maccabi Tel Aviv, a un giorno dalla chiusura degli acquisti per il mercato di EL è stata la volta dellOlympiacos. Stando al media turco Basket Faul, la cifra sborsata dai biancorossi per assicurarsi Lee fino al termine delle stagione si aggira sui €500.000. L'arrivo del prodotto collegiale di Vanderbilt potrebbe tamponare l'eventuale prolungamento dei tempi di recupero di Keenan Evans.