Trieste, Ross: "Non devo strafare, ho tanto talento intorno"

Rientrato sul parquet con 11 punti e 8 assist nella vittoria della sua Pallacanestro Trieste su Napoli, Colbey Ross ha raccontato (dichiarazioni raccolte da PianetaBasket) il ritorno dopo oltre due mesi di stop a causa di un infortunio ai legamenti del pollice destro: "Sono felicissimo di essere tornato. Giocare davanti al nostro pubblico è incredibile, mi ha dato una carica pazzesca. Anche se ho sbagliato i tiri liberi appena entrato, essere di nuovo in campo mi ha fatto sentire benissimo. In questo momento la squadra ha un grande ritmo. Tornare è stato facile: non devo strafare, basta essere me stesso, muovere la palla e fidarmi dei compagni. So che se sono libero, mi troveranno. Con questi ragazzi tutto viene naturale. Ho tanto talento intorno a me. Ognuno può fare la giocata giusta, io devo solo leggere bene le situazioni. So che ogni compagno può segnare un canestro pesante. Domenica contro Venezia sarà una battaglia. Abbiamo grande energia: se diamo tutto e restiamo concentrati sui dettagli, come ci chiede il coach, avremo le nostre chance".