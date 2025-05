Virtus, Ronci: "L'empatia tra pubblico e ragazzi può trascinarci"

Al termine della serie di quarti di finale di playoff LBA contro Venezia, per la Virtus Segafredo Bologna è intervenuto davanti ai microfoni Paolo Ronci (Direttore Generale delle Vu Nere): "Voglio congratularmi con la Reyer, è stata una serie fantastica, 5 partite molto belle e molto combattute e faccio loro i miei complimenti. Un grande plauso a Polonara e Shengelia: hanno passato giorni complicati, Achille con la febbre e Toko con un trauma cranico e hanno fatto di tutto, assieme al nostro staff medico, per esserci. Credo vada evidenziato il cuore di questi ragazzi, questo è indubitabile. Da oggi in poi l’empatia tra il pubblico e il cuore dei ragazzi può trascinarci verso il nostro obiettivo. Toko era davvero dispiaciuto, è finito anche in ospedale. Era molto dispiaciuto e abbattuto dopo aver subito un colpo violento. Non è un giocatore che finisce a terra facilmente e questo ha colpito il nostro gruppo. Ma come ha detto il coach il grande cuore di questo ragazzo, così come quello di Achille e dei suoi compagni, ha prodotto una partita che ci manda in semifinale contro una grande squadra. Credo che dobbiamo andare tutti a casa con un grande orgoglio per il senso di spirito di battaglia che hanno i nostri giocatori".