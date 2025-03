Justin Robinson: "Amo Trapani e la sua gente, impatto fantastico"

Intervistato dal Corriere dello Sport, Justin Robinson (playmaker Trapani Shark) ha parlato della sue esperienza sin qui in Sicilia: "Amo Trapani e la sua gente. L'impatto con questa città fantastica è stato ottimo e ringrazio Valerio (Antonini, presidente Trapani Shark, nda) per avermi voluto qui. Coltivo giorno dopo giorno una forte relazione col Signore. Leggo spesso la Bibbia, il mio versetto preferito è scritto sul petto: Perché nulla è impossibile a Dio. Me lo ripeto quando devo superare delle difficoltà.