Ricky Rubio ci riprova: "Voglio ancora un pallone tra le mani"

IL RITORNO

Un lungo messaggio sui social per spiegare che si sente meglio dopo settimane passate a curare "la mente e il corpo". Ora vuole riprovarci, si allenerà col Barcellona. E i tifosi catalani già sognano

© IPA La notizia ha del clamoroso. Ricky Rubio, che a inizio stagione aveva deciso di interrompere la sua carriera in NBA per curare i suoi problemi di salute mentale, sta meglio e attraverso un lungo messaggio sui social ha comunicato che tornerà a giocare a pallacanestro.

"Dopo molte settimane di cura mi sento meglio e sono pronto a provare a vedere come mi sento con un pallone in mano. Il mio primo passo è chiedere al Barcellona se posso allenarmi con loro, senza obblighi e senza alterare i loro piani per la stagione". La risposta del club catalano, con cui Rubio ha giocato prima di volare negli USA nel 2011, è stata ovviamente positiva. E i tifosi già sognano di rivederlo in campo al Palau con la canotta blaugrana.

