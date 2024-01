Basket, Rubio lascia l'Nba: "La mia mente è finita in un buco nero'

© Getty Images

"Il 30 giugno è stata una delle notti più dure della mia vita. La mia mente è finita in un buco nero". Con un messaggio sui social lo spagnolo Ricky Rubio ha annunciato l'addio all'Nba per problemi mentali - che lo avevano fermato da agosto - ufficializzando la rescissione del contratto che lo lega ai Cleveland Cavaliers. "Un giorno, quando sarà il momento giusto, vorrei condividere la mia esperienza con tutti voi così potrò aiutare altri per affrontare situazioni simili", ha scritto ancora Rubio, 12 anni di militanza in Nba con le maglie di Minnesota, Utah, e Phoenix e campione del mondo nel 2019 con la sua nazionale, argento alle Olimpiadi di Pechino nel 2008 e bronzo a Rio nel 2016.