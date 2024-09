Quasi 17 milioni di italiani interessati al basket: è record storico

© Ufficio Stampa

Sono 16,7 milioni gli italiani interessati alla Serie A di basket, record per il massimo campionato dall’avvio della ricerca Sponsor Value realizzata da StageUp in partnership con Ipsos e considerata l'auditel degli eventi sportivi, culturali e spettacolistici italiani avvenuta 23 anni fa. Il dato è in crescita del 2% rispetto alla stagione precedente e presenta un aumento del 49.2% rispetto alla rilevazione del novembre 2019 dove toccava quota 11,2 mln.