Repower Sanga Milano: rinnovata la partnership con UniCredit Allianz e nuovo progetto di inclusione sociale

Paolo Novati ha dichiarato: “Dopo una prima stagione ricca di iniziative e successi, siamo orgogliosi di rinnovare il nostro impegno al fianco di Repower Sanga Milano, rafforzando il legame con il territorio e promuovendo i valori fondamentali dello sport. Quest'anno, attraverso il progetto "Ragazze in gioco", ci proponiamo inoltre di offrire un supporto concreto a coloro che si trovano in situazioni difficili. Ogni ragazza che abbandona lo sport prematuramente rappresenta un talento potenziale che rischia di non realizzarsi. Con questa iniziativa, desideriamo accompagnare 25 bambine e ragazze, sostenendole anche sul piano economico, strutturale e motivazionale, in un percorso di sport e crescita personale, contribuendo a coltivare il loro talento e a costruire un futuro con una prospettiva migliore. È un progetto che parla la nostra lingua, quella dell’empowerment, dell’inclusione, dell’opportunità, del merito, della fiducia.”