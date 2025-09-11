Quarant'anni di Nike Air Jordan: all'asta un paio firmato da Michael Jordan

Quarant’anni fa, esattamente era il primo aprile 1985, Nike lanciò sul mercato una scarpa che sarebbe diventata uno dei modelli più iconici della storia dello sport: una sneaker bianca, rossa e nera, l'Air Jordan 1, che avrebbe cambiato il corso della storia. Nata come scarpa da performance è diventata quasi immediatamente una delle calzature più riconoscibili di sempre che, dopo aver raggiunto uno status quasi iconografico, continua a diffondere a sua influenza nello sport, nella moda e nella cultura popolare.