Basket
l'asta

Quarant'anni di Nike Air Jordan: all'asta un paio firmato da Michael Jordan

11 Set 2025 - 10:41
6 foto

Quarant’anni fa, esattamente era il primo aprile 1985, Nike lanciò sul mercato una scarpa che sarebbe diventata uno dei modelli più iconici della storia dello sport: una sneaker bianca, rossa e nera, l'Air Jordan 1, che avrebbe cambiato il corso della storia. Nata come scarpa da performance è diventata quasi immediatamente una delle calzature più riconoscibili di sempre che, dopo aver raggiunto uno status quasi iconografico, continua a diffondere a sua influenza nello sport, nella moda e nella cultura popolare.

Su Catawiki, il principale marketplace online per oggetti speciali, fino a domenica si sta tenendo un’asta unica per un paio di Air Jordan 7 Retro ‘Hare’ autografate personalmente da Michael Jordan e numerate #23 su 23, un richiamo al numero di maglia più famoso della storia del basket, stimate tra i 24.000 e i 29.000 euro.

Rilasciate nel 1992, quando Jordan era all’apice del suo successo NBA e appariva insieme a Bugs Bunny nella campagna che ispirò Space Jam, le Air Jordan 7 Retro ‘Hare’ divennero subito un punto di riferimento culturale. Firmate e autenticate da Upper Deck, l’azienda con i diritti esclusivi di verifica dei memorabilia di Jordan, e nella misura originale di Jordan (US 13 / EU 47.5).

