Trapani, Repesa: "Questa vittoria vale doppio"

Il coach granata ha commentato, ai microfoni di DAZN, la vittoria esterna dei siciliani sulla Bertram Yachts Tortona (91-101): "Ringraziamo il nostro popolo che ci segue, sono molto orgoglioso, dedico questa vittoria a loro. Ci spingono partita dopo partita e con loro riusciamo a ribaltare le partite. Per noi questa vittoria vale doppio, abbiamo ribaltato la differenza canestri. Ora andiamo avanti, ci dobbiamo preparare bene per fare davanti al nostro pubblico. Stasera per 25' non mi è piaciuto niente. Abbiamo subito 54 punti nel primo tempo. Quando ho cambiato i giocatori, prima di tutti Rossato che ha difeso meglio, abbiamo cambiato la partita. Dopo è andata come volevamo, difesa e fluidità in attacco, ma non sono soddisfatto per i primi 25'".