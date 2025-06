Trapani, estensione di contratto per Repesa fino al 2027

Questo il post su X con cui il presdidente della Trapani Shark, Valerio Antonini, ha annunciato il prolungamento di contratto del croato: "Metti una sera a cena a Roma con Jasmin. 4 ore di valutazioni su cosa fare e dove intervenire. E un accordo per estendere il nostro rapporto di 1 anno in più, ossia sino a giugno 2027, per rendere Trapani una società con precise ambizioni e un futuro sempre piu delineato. Faremo una grande squadra anche con ambizioni europee. Con innovazioni su vari aspetti incluso dove giocare alcune gare se per settembre e ottobre non avremo aria condizionata installata dal Comune al Palashark e le temperature non saranno clementi".