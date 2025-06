Venezia, pazza idea Yago dos Santos tra le guardie

L'edizione odierna de La Nuova di Venezia e Mestre rivela che, per i ruoli di play o guardia titolare della prossima stagione della Reyer Venezia, uno dei profili contattati di recente dalla squadra di mercato orogranata è quello di Yago dos Santos. Il brasiliano, reduce dalle prime due stagioni in carriera di Eurolega con la Stella Rossa, non sarebbe necessariamente alternativo a Zavier Simpson: l'americano di Cluj ha però sul piatto una grossa offerta da EL (Zalgiris) e si sarebbe preso del tempo per valutare le proposte.