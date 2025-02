Trapani, Repesa post Cremona: "Coppa Italia? Molto preoccupato"

Al termine dell'85-80 incassato con la Vanoli Cremona, coach Jasmin Repesa (coach Trapani Shark) ha fotografato così la prestazione dei suoi granata: "Complimenti a Cremona per la vittoria, completamente meritata. Da parte nostra mi dispiace per la tifoseria numerosa che è arrivata qua a supportarci. Onestamente voglio prendere tutta la responsabilità, non sono riuscito a dare tranquillità alla squadra. Ho speso 3 timeout troppo presto, 2 nel secondo quarto a fila. Ma tanto nervosismo, da dove nasce è difficile da spiegare. Avete visto quante palle perse dopo rimbalzo difensivo, per la fretta. Onestamente inspiegabile. Aspettiamo la Coppa Italia, che è un evento molto importante: per come abbiamo giocato stasera, sono molto preoccupato".