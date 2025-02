Con la ripresa degli allenamenti in casa Trapani Shark, è atteso per la giornata di oggi un incontro chiarificatore tra coach Jasmin Repes e il presidente Valerio Antonini. Sul tavolo, secondo il Giornale di Sicilia, alcune proposte dello staff tecnico per colmare i vuoti al tiro evidenziati nelle ultime settimane tra Serie A e Coppa Italia e la disponibilità della dirigenza a intervenire sul mercato.