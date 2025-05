Reggio Emilia, Priftis: "Siamo stati competitivi in tutte e tre le partite"

Il commento di Dimitris Priftis dopo la sconfitta contro Trapani che vale l'eliminazione: "Voglio fare le congratulazioni a Trapani per il passaggio nella serie: sono stati molto solidi. Siamo stati competitivi in tutte e tre le partite, credo che la componente della fatica con le partite ravvicinate e un roster non tanto lungo sia stata una componente importante questa sera in cui abbiamo sbagliato tanti tiri aperti. Siamo alla fine di un bellissimo film che abbiamo cominciato il 16 agosto ed è durato questi sette otto mesi. C'è un po' di dispiacere stasera, ma dobbiamo guardare a tutto il percorso fatto. Stagione positiva con in più l'esperienza europea, tosta e di livello molto alto. Ci lasciamo alle spalle tanti ricordi positivi di cui dobbiamo essere orgogliosi. Credo che tutti i ragazzi hanno giocato con il cuore in questa stagione, quando si sta insieme così tanto si vive insieme e si dà tutto. Vorrei ringraziare il pubblico di Reggio e la proprietà".