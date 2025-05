Fener, Hayes-Davis: "Svolta della stagione? Il 12 ottobre a Yalova"

Parlando alla conferenza della vigilia della semifinale di Eurolega col Panathinaikos, Nigel Hayes-Davis (ala Fenerbahce) ha espresso i suoi sentimenti a poche ore dalla Final 4: "Quando è svoltata la nostra stagione? Era la seconda giornata di campionato turco (12 ottobre 2024, vittoria 90-97 sul campo del Yalovaspor). Avevamo giocato miseramente per 39 minuti, ma abbiamo salvato la partita e l'abbiamo vinta ai supplementari. Durante la stagione, il nostro gruppo è stato messo alla prova e questo ti permette di essere pronto quando arrivano le grandi partite. Non importa che siamo arrivati 3-0 alle Final 4. Infortuni? La squadra ha avuto molti problemi, Wilbekin si è infortunato all'inizio e abbiamo dovuto riorganizzarci. A dicembre le cose non sembravano buone, ma la sensazione di ottimismo che avevamo dall'inizio della stagione ha iniziato a diventare reale da gennaio".