Brescia, Poeta: "Dovremo evitare che Trieste si possa accendere"

LA PRESENTAZIONE DI COACH GIUSEPPE POETA: “Siamo attesi da gara 4 e domani, ancor di più, davanti al loro pubblico, dovremo essere bravi ad evitare che Trieste si possa accendere. Le chiavi dell’incontro risiedono soprattutto nella nostra capacità di saper limitare il numero delle palle perse e nell’innalzare il livello di fisicità in fase difensiva. Inoltre, sarà necessario essere presenti e reattivi nella lotta a rimbalzo, per non concedere seconde opportunità ai nostri avversari, evitando, così, che si vadano a generare tiri da tre punti. Sotto il profilo offensivo, invece, bisognerà muovere la palla, cercando di esprimere la nostra pallacanestro ed il nostro flusso di gioco”.