Eurolega, vicina l'espansione a 20 squadre dalla prossima stagione

Stando a quanto riportato da varie testate internazionali, la conferenza stampa congiunta di Dejan Bodiroga e Paulius Motiejunas (presidente e CEO Eurolega) di domani ad Abu Dhabi - inizio alle 17 italiane - dovrebbe sancire ufficialmente l'espansione della competizione a 20 squadre. Alle partecipanti di quest'anno, esclusa l'ALBA Berlino già passata in BCL, si aggiungerebbero Hapoel Tel Aviv (vincitrice EuroCup), Valencia e BC Dubai. Non è prevista una modifica del format: girone unico con partite di andata e ritorno, per 38 sfide di stagione regolare prima di play-in, playoff e Final Four.