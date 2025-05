Estra Pistoia: Ron Rowan ufficialmente fuori dal club

A.S. Pistoia Basket 2000 è lieta di comunicare che, dal 12 maggio 2025, l’ex presidente Ronald Rowan non è più affiliato e non ha più legami all’interno della compagine societaria di East Coast Sport Group e del Pistoia Basket 2000.

A seguito della decisione dell’attuale presidente Joseph David di riformare il consiglio di amministrazione per escludere Rowan dalla stessa assemblea, gli investitori americani, con l’assistenza del consigliere speciale del club Rick Perna, sono riusciti a togliere qualsiasi ruolo all’ex presidente in maniera definitiva.