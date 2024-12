Reggio Emilia, Priftis: "Abbiamo contenuto bene il loro attacco"

Così coach Dimitris Priftis dopo il blitz di Reggio Emilia sul campo di Sassari: “Siamo molto felici, abbiamo messo in campo una buona prestazione soprattutto quella del secondo tempo. Penso che abbiamo fatto alcune correzioni dal punto di vista della difesa che ci hanno aiutato tantissimo. Come ho detto in presentazione Sassari è una squadra molto seria che ha grande mentalità nel passare la palla e coinvolgere più giocatori nelle proprie azioni. Quello che abbiamo cercato di fare, che ha pagato per gran parte della partita, è stato rimanere focalizzati su dove andava la palla e questo ci ha permesso di contenere il più possibile la loro fase offensiva”.