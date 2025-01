Reggio Emilia, Priftis: "Abbiamo avuto l'occasione di vincerla"

Il coach di Reggio Emilia commenta la sconfitta nel finale sul campo di Milano: “Una gara offensiva, divertente e ad alto punteggio, sicuramente bella per il pubblico presente. Abbiamo avuto la nostra opportunità per vincere, ce la siamo sicuramente giocata stasera, nonostante siamo una squadra più indirizzata sulla difesa siamo contenti di aver tenuto testa all’Olimpia in una sfida ai 100 punti. Ottime percentuali dalla distanza, grazie a questo siamo sempre rimasti attaccati a Milano fino alla fine e abbiamo avuto la nostra occasione per vincerla. Purtroppo non è andata, ora subito testa sulle prossime partite isolando quanto successo stasera. Ci aspettano due partite importanti in coppa e campionato, riposiamoci e concentriamoci sulle imminenti sfide che ci aspettano”.