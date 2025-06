Reggio Emilia, ecco Sambugaro: "Felice ed emozionato"

Il neo-dirigente biancorosso è stato introdotto dalla presidente Veronica Bartoli, che ha dichiarato: “Voglio innanzitutto augurare buona fortuna a Claudio Coldebella per la sua avventura al Maccabi. Dopo la rivoluzione di due anni fa abbiamo ottenuto buoni risultati e non vogliamo fermarci, ma continuare su questo percorso. Per questo sono convinta che Marco Sambugaro sia il profilo giusto per seguire questa strada, portandoci freschezza e nuove idee. Mi è piaciuta l’emozione e la motivazione con cui ha accettato la nostra proposta e la sua schiettezza ed il suo essere diretto. Caratteristiche che hanno subito creato empatia tra di noi. Gli do il benvenuto, facendogli un grande in bocca al lupo, nella speranza di costruire insieme un percorso di lunga durata”