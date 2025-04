Paris, il sogno continua: playoff. Real, ultima chance col Bayern

Nonostante la gestione discutibile del calendario (una partita iniziata alle 20.30 e l'altra alle 21!), il martedì di Play-In di Eurolega non ha per nulla deluso le aspettative. Nella sfida che avrebbe garantito accesso diretto ai playoff come #7, regalandosi la serie contro il Fenerbahce di Nik Melli, Paris Basketball sbanca la Movistar Arena di Madrid (73-81) trascinata da TJ Shorts. Per i Blancos, apparsi impotenti rispetto al flusso dei francesi, l'ultima spiaggia rimarrà la sfida casalinga del prossimo venerdì (palla a due alle 20.45) per guadagnarsi i quarti di finale contro l'Olympiacos.