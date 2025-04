Nadir Hifi è la Rising Star di Eurolega 2024/25

Nadir Hifi (Paris Basketball) è stato nominato come 2024/25 EuroLeague Rising Star. Il 23enne ha esordito in Eurolega senza subire il salto dall'EuroCup, come del resto tutta la squadra di coach Splitter: Hifi, primo giocatore francese a vincere il premio, ha cncluso la regular season con 14.7 punti di media a partita, 2.1 rimbalzi, 1.3 assist e 3 falli subiti in 34 gare. La guardia, impegnata stasera nel play-in contro il Real Madrid, succede nell'albo d'oro a Gabriele Procida.