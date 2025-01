Sassari, sotto canestro ritorna Rashawn Thomas

Riportando direttamente dal comunicato emesso nella serata di ieri dal Banco di Sardegna, "La Dinamo riporta a casa uno dei grandi protagonisti della vittoria della Fiba Europe Cup e della cavalcata del 2019, firmando Rashawn Thomas, ala centro americana, classe 1994 di Oklaoma City, uscito dall’università di Texas Corpus Christi. Dopo essere entrato in rampa di lancio nella stagione in Sardegna, Thomas è approdato ad altissimo livello per giocare due stagioni con il Partizan Belgrado. Dopo il biennio serbo è andato a monetizzare diventato un MVP assoluto in Corea e poi in Giappone per due stagioni, passando poi al Funjan in Cina". L'accordo è stato siglato sino al termine della stagione.