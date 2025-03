Reggio Emilia, Priftis: "Non c'è tempo per piangersi addosso"

Il penultimo posticipo del 23° turno di LBA ha visto l'UnaHotels Reggio Emilia sconfitta in casa dall'Umana Reyer Venezia (87-92). Questo il commento in sala stampa di Dimitris Priftis, coach degli emiliani: "Partita difficile, come ci aspettavamo. Venezia ha avuto il controllo della partita per la maggior parte del tempo. Abbiamo avuto opportunità in un momento cruciale, ma non siamo riusciti a concretizzare. Abbiamo combattuto, lottato. Adesso non c'è tempo per piangersi addosso o sentirsi delusi: domani (gara decisiva per il passaggio del turno di BCL contro Pektimspor, ore 20, PalaBigi) ci aspetta un'altra partita importante. Difficoltà a rimbalzo (36-42 per i lagunari)? Credo sia un mix tra stanchezza e valore degli avversari. Stiamo affrontando squadre più esperte, fisiche, di alto livello come Venezia o Manresa. È normale, in questa fase della stagione".