Reggio Emila, Priftis: "La parola chiave è realismo"

A presentare il primo anticipo del 17° turno di LBA (Tortona-Reggio Emilia, sabato 25, ore 17.30) ci ha pensato, attraverso i canali ufficiali della Unahotels, coach Dimitris Priftis: "Non è un periodo facile per noi, viste le sconfitte consecutive a cui siamo incappati in campionato. Credo che sia frutto di una serie di fattori: il valore dell'avversario, il fitto calendario di impegni delle ultime settimane e qualche acciacco fisico. Credo che la parola chiave sia realismo: così come non avremmo dovuto esaltarci quando abbiamo ottenuto vittorie consecutive tra novembre e dicembre, anche adesso che siamo un po' in difficoltà dobbiamo mantenere equilibrio. Aver avuto una settimana piena di allenamenti ci ha aiutato, abbiamo fatto un buon lavoro concentrandoci soprattutto su noi stessi, su alcuni aspetti del nostro sistema su cui non abbiamo avuto tempo di lavorare approfonditamente nelle settimane scorse. Per questo sono convinto che domani lotteremo e giocheremo al meglio delle nostre possibilità, pur consapevoli che di fronte a noi c'è una squadra in un ottimo momento di forma, che gioca un basket molto ben organizzato e con un organico profondo, attrezzato e con alternative in ogni ruolo".