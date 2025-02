Virtus, arriva Paris. Ivanovic: "Sono una ventata di aria fresca"

Sempre fuori causa i due lungodegenti Will Clyburn e Ante Zizic, Bologna aspetta i primi canestri in maglia Virtus di Justin Holiday, che contro Belgrado ha giocato una decina di minuti senza andare a segno. Nel reparto lunghi avrà minuti importanti Andrejs Gražulis: “Giocare un back-to-back di EuroLeague non è mai semplice perché sono due partite ravvicinate in poco tempo e devi essere bravo a resettare subito. Parigi è una squadra di talento, che sta facendo bene in questa stagione, dovremo essere solidi fin dall’inizio e per tutti i 40’, riducendo le palle perse e gli errori in difesa”.