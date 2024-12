Petrucci al sesto mandato da Presidente FIP: "Medaglia olimpica? Siamo vicini"

Invece Gianni Petrucci, col 70.83% dei voti, sarà per la sesta volta (la quarta di fila) presidente FIP, e lo sarà per il quadriennio che porterà Italbasket ai Giochi Olimpici di Los Angeles 2028. L'ex presidente del CONI ne ha lungamente parlato nell'intervista concessa alla Gazzetta dello Sport: "Se sono stato votato con questa percentuale, significa che c'è grande fiducia. Abbiamo rispettato gli accordi e, soprattutto un'etica. Non ci sono stati colpi bassi o tradimenti. E non sono un dittatore solo al comando: ho una squadra straordinaria che lavorerà con me".